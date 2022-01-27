У готелі Пхукета застрелили туриста

Вночі 26 січня озброєний таєць вчинив стрілянину у готелі B-Lay Tong Phuket Resort на курортному острові Пхукет. Під кулю потрапив іноземний турист. Чи був це українець невідомо. Про інцидент повідомили тайські ЗМІ.

Поліція Патонга була повідомлена про стрілянину о 1:50 ночі. Уточнювалося, що іноземний турист вторгся на територію готелю та «влаштував хаос». У цей час поряд виявився 54-річний громадянин Таїланду. Коли чоловіки зіткнулися віч-на-віч, таєць двічі вистрілив.

Поліція не оприлюднила жодних додаткових подробиць стрілянини або арешту, відомо лише, що ініціатора стрілянини затримано поліцією поза готелем через дві години. При ньому було виявлено 9-міліметровий напівавтоматичний пістолет та патрони. Нападнику пред’явлено звинувачення у «замаху на вбивство» та «ношенні вогнепальної зброї у місті, селі чи громадському місці без поважної причини».

Про стан здоров’я потерпілого не повідомляли.