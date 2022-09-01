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Стало відомо, які країни ЄС підтримали заборону видачу віз росіянам, а які виступили проти

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Стало відомо, які країни ЄС підтримали заборону видачу віз росіянам, а які виступили проти

На неформальній зустрічі у Празі в середу глави МЗС ЄС не змогли дійти єдиної думки щодо заборони в’їзду росіян до Євросоюзу. Однак влада країн згодна скасувати угоду про спрощений візовий режим для громадян РФ.

Найжорсткішої політики у цьому питанні дотримуються ініціатори санкцій – Естонія, Латвія та Литва, які вже не приймають росіян, які мають візи цих держав. Планується також заборонити в’їзд до цих республік власникам будь-яких шенгенів.

У частині візових обмежень на національному рівні з країнами Балтії солідарні Польща, Чехія та Данія, які також призупинили або поки що збираються припинити видачу своїх віз громадянам РФ.

У свою чергу Німеччина вважає, що подібні заходи мають бути спрямовані не на звичайних росіян, а на чиновників, здатних вплинути на ситуацію в Україні. Влада країни запропонувала компроміс у вигляді скасування угоди про спрощення візового режиму, що призведе до підвищення зборів. Однак можливість оформити шенген у росіян все ж таки залишиться.

Проти тотальної візової заборони, але за ускладнення процесу оформлення документа виступили міністри закордонних справ Угорщини, Австрії, Португалії, Греції, Ірландії, Бельгії, Фінляндії та Кіпру.

Таким чином, громадяни РФ найближчим часом зможуть отримати шенгенські візи, але не всіх держав ЄС. При цьому кількість багаторазових стікерів, що видаються, істотно скоротиться, сама процедура подорожчає з 35 євро до 80, а терміни отримання віз значно збільшаться.

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