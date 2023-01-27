США закликали Туреччину заборонити польоти з РФ літаками американського виробництва

The Wall Street Journal пише, що влада США чинять тиск на Туреччину з тим, щоб вона заборонила російським авіакомпаніям використовувати для польотів літаки американського виробництва.

“Таким чином Вашингтон намагається переконати країни забезпечувати дотримання санкцій, введених проти РФ минулого року”, – повідомляє видання.

В іншому випадку США готові вжити заходів проти самої Туреччини. Наприклад, турецьким чиновникам може загрожувати «тюремний термін, штрафи, втрата преференцій в експорті, а також інші заходи, якщо вони здійснюватимуть дозаправку та заміну запчастин для літаків американського виробництва, що літають до Росії та Білорусії».

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, з 1 жовтня російські та білоруські авіакомпанії, у тому числі “Аерофлот”, виконали понад 2 100 рейсів до Туреччини на літаках американського виробництва, включаючи Boeing 777, 757 та 737.