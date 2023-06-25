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Російські туристи перестають їхати до Туреччини, а заміну їм уже знайшли

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Російським туристам у Туреччині вже знайшли заміну

«Сезон нас засмутив», – таку оцінку наприкінці першого літнього місяця озвучив в Анталії Каан Кавалоглу, президент Асоціації готельєрів та туроператорів Середземномор’я (АКТОВ). І перша причина цього розчарування — те, що російські туристи перестають їхати до Туреччини — найоптимістичніші заяви припускають, що приїде приблизно половина їхньої «доковидної» кількості. І європейські ринки, які перебувають на підйомі, втрат росіян не компенсують.

«Сезон, який розпочався пізно через кліматичні умови, нас засмутив. Коли ми дивимося на заповнюваність, деякі наші готелі переповнені, але деякі не можуть досягти достатньої заповнюваності», – заявив він. Не в останню чергу причина того, що кількість російських туристів, які приїжджають до Туреччини, зменшується.

«На російському ринку є втрати, російські туристи віддають перевагу Дубаї та Єгипту, а не Туреччині. Доводиться констатувати, що лише 50% російських туристів, які приїхали 2019 року, доїдуть до Туреччини. Ми прагнемо, щоб у 2023 році кількість росіян залишалася такою самою, як і минулого року, але схоже, що і це вже не вдасться. У цьому випадку наша робота стає трохи складнішою, тому що нам важко знайти альтернативні ринки», – заявив він. Експерт також додав, що зростанням на європейських ринках спад росіян компенсувати складно.

Хоча ті ж британці намагаються. Пан Кавалоглу заявив, що Анталія перебуває на підйомі на ринку Великобританії. «Кількість британських туристів в Анталії минулого року вперше перевищила 1 мільйон людей. Англія допомогла компенсувати втрати, що залишилися після спаду турпотоку з російского ринку. Ми очікуємо, що цього року Анталію відвідають 1,5 мільйони британських туристів».

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