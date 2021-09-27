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Росія: зміни до виборчого законодавства. Новий закон дозволить прокремлівським чиновникам зберегти свої позиції

Панасюк Олексій

У Росії правляча партія хоче змінити виборчий закон, щоб прокремлівські чиновники могли зберегти свої посади після закінчення терміну їх повноважень. Проект відповідних поправок в закон про вибори було внесено до Державної Думи, нижню палату російського парламенту.

У минулому році в конституцію Росії були внесені поправки, що дозволяють президенту Володимиру Путіну повторно балотуватися на виборах всупереч попереднім положенням.

Автори поправок – депутати правлячої партії «Єдина Росія». У разі посад в регіональній адміністрації документ передбачає відмову від положення, що обмежує можливість здійснення влади двома термінами.

Новинний портал «Медуза» вказує, що такі зміни підуть на користь, в тому числі, президенту Татарстану Рустама Мінханову, меру Москви Сергію Собяніну і губернатору Московської області Андрію Воробйову. Ці чиновники тісно пов’язані з Кремлем і відповідно до чинного законодавства не можуть повторно претендувати на посади.

З іншого боку, «Нова газета» додатково зазначає, що поправки дають президенту Росії більше можливостей контролювати і зміщувати губернаторів.

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