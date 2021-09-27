ГлавнаяРОССИЯРоссия: изменения в избирательном законодательстве. Новый закон позволит прокремлевским чиновникам сохранить свои...
РОССИЯ

Россия: изменения в избирательном законодательстве. Новый закон позволит прокремлевским чиновникам сохранить свои позиции

Панасюк Алексей

В России правящий лагерь хочет изменить избирательный закон, чтобы прокремлевские чиновники могли сохранить свои должности после окончания срока их полномочий. Проект соответствующих поправок в закон о выборах был внесен в Государственную Думу, нижнюю палату российского парламента.

В прошлом году в конституцию России были внесены поправки, позволяющие президенту Владимиру Путину повторно баллотироваться на выборах вопреки предыдущим положениям.

Авторы поправок — депутаты правящей партии «Единая Россия». В случае должностей в региональной администрации документ предполагает отказ от положения, ограничивающего возможность осуществления власти двумя сроками.

Новостной портал «Медуза» указывает, что такие изменения пойдут на пользу, в том числе, президенту Татарстана Рустаму Минханову, мэру Москвы Сергею Собянину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Эти чиновники тесно связаны с Кремлем и в соответствии с действующим законодательством не могут повторно претендовать на должности.

С другой стороны, «Новая газета» дополнительно отмечает, что поправки дают президенту России больше возможностей контролировать и смещать губернаторов.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияТалибанпогодаДжо БайденвакцинапандемияКабул

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International