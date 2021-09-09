Росія планує запустити «Північний потік-2» з 1 жовтня

Російська компанія “Газпром” хоче почати транспортування газу по одній з гілок газопроводу “Північний потік-2” в Німеччину з 1 жовтня, повідомляє Bloomberg, ґрунтуючись на інформації людей, знайомих з планами компанії.

До 1 грудня має бути запущений газ по обох ниткам газопроводу, – додає агентство.

Джерела Bloomberg попросили не розкривати їх особистості. В “Газпромі” ці повідомлення не коментували.

Що зробить Німеччина?

Bloomberg відзначає, що коли газ, який передається по NS2, потрапить в європейську мережу, в кінцевому підсумку залежить від рішення німецького регулятора. Він додає, що трубопровід також повинен отримати необхідні технічні та страхові сертифікати.

Будівництво NS2 добігає кінця, на цьому тижні «Газпром» оголосив про підготовку до спуску останнього ділянки труби від другої нитки споруди до основи. Наступним етапом стане підключення данської і німецької ділянок газопроводу і приймальні роботи, – пише агентство.

«Газпром» вже оголосив, що в цьому році може транспортувати 5,6 млрд кубометрів газу по NS2.

Затримки і на тлі загрози санкцій

Спочатку планувалося запустити в 2019 році, але його завершення відкладалося через загрозу санкцій США, що нависли над підрядниками, нагадує Bloomberg. Він додав, що ситуація змінилася після того, як в травні цього року президент США Джо Байден вирішив зняти деякі санкції, а потім уклав угоду з Німеччиною, пообіцявши відреагувати, якщо Росія спробує шантажувати Україну за допомогою передачі енергоресурсів.

Завершення цього довгоочікуваного, але вельми спірного трубопроводу також є перемогою канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка підтримує проект протягом 10 років, незважаючи на критику з боку ключових союзників, включаючи США, відзначає Bloomberg.