На дно Балтійського моря була покладена остання труба газопроводу «Північний потік-2»

По дну Балтійського моря покладена остання труба газопроводу «Північний потік-2», тепер будуть з’єднані дві ділянки газопроводу, що пролягають відповідно в водах Німеччини і Данії, – оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG, повідомив в понеділок.

Оператор повідомив, що має намір запустити газопровід до кінця 2021 року. Незадовго до понеділка глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік-2» «буде побудований в лічені дні і запрацює».

Раніше ЗМІ в Росії повідомляли, що завершення «Північного потоку-2» планується до 12 вересня цього року.