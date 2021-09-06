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РОСІЯ

На дно Балтійського моря була покладена остання труба газопроводу «Північний потік-2»

Євгеній Подольський
Shutterstock.com / Allthings Berlin

По дну Балтійського моря покладена остання труба газопроводу «Північний потік-2», тепер будуть з’єднані дві ділянки газопроводу, що пролягають відповідно в водах Німеччини і Данії, – оператор трубопроводу Nord Stream 2 AG, повідомив в понеділок.

Оператор повідомив, що має намір запустити газопровід до кінця 2021 року. Незадовго до понеділка глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що «Північний потік-2» «буде побудований в лічені дні і запрацює».

Раніше ЗМІ в Росії повідомляли, що завершення «Північного потоку-2» планується до 12 вересня цього року.

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