ГоловнаНімеччинаНімеччина націоналізує німецький Газпром
Німеччина

Німеччина націоналізує німецький Газпром

Євгеній Подольський

Німецький енергетичний регулятор тимчасово візьме на контроль німецьку дочірню компанію «Газпрому».

Про це заявив міністр енергетики Роберт Хабек після того, як минулого тижня російський газовий гігант несподівано оголосив про вихід із Газпрому Німеччини.

«Уряд робить все необхідне для забезпечення безпеки постачань до Німеччини, у тому числі не піддає енергетичну інфраструктуру Німеччини довільним рішенням Кремля», – сказав Хабек, додавши, що Bundesnetzagentur стане довіреною особою «Газпрому». Німеччина “до 30 вересня”.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19коронавірусВійна РФ проти УкраїниЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиОмікрон

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал