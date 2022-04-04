Німеччина націоналізує німецький Газпром

Німецький енергетичний регулятор тимчасово візьме на контроль німецьку дочірню компанію «Газпрому».

Про це заявив міністр енергетики Роберт Хабек після того, як минулого тижня російський газовий гігант несподівано оголосив про вихід із Газпрому Німеччини.

«Уряд робить все необхідне для забезпечення безпеки постачань до Німеччини, у тому числі не піддає енергетичну інфраструктуру Німеччини довільним рішенням Кремля», – сказав Хабек, додавши, що Bundesnetzagentur стане довіреною особою «Газпрому». Німеччина “до 30 вересня”.