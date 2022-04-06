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“Газпром” продовжує регулярне постачання газу до Європи через Україну

Гліб Парфененко

“Газпром” продовжує регулярні транзитні постачання російського газу до Європи через територію України, – цитує ТАРС прес-секретаря холдингу Сергія Купріянова.

“Державний енергетичний гігант здійснює регулярне постачання російського газу через Україну відповідно до заявок європейських споживачів – 108,3 млн. кубометрів на 6 квітня”, – сказав Купріянов.

Ці обсяги зазвичай відповідають постачанням у рамках довгострокових зарезервованих обсягів транзиту газу через Україну – близько 109,5 млн. куб. м на добу.

У вівторок заявки також становили 108,3 млн. куб. м.

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