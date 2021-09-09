Россия планирует запустить «Северный поток-2» с 1 октября

Российская компания «Газпром» хочет начать транспортировку газа по одной из веток газопровода «Северный поток-2» в Германию с 1 октября, сообщает Bloomberg, основываясь на информации людей, знакомых с планами компании.

До 1 декабря должен быть запущен газ по обеим ниткам газопровода, — добавляет агентство.

Источники Bloomberg попросили не раскрывать их личности. В «Газпроме» эти сообщения не комментировали.

Что сделает Германия?

Bloomberg отмечает, что когда газ, который передается по NS2, попадет в европейскую сеть, в конечном итоге зависит от решения немецкого регулятора. Он добавляет, что трубопровод также должен получить необходимые технические и страховые сертификаты.

Строительство NS2 подходит к концу, на этой неделе «Газпром» объявил о подготовке к спуску последнего участка трубы от второй нитки сооружения к основанию. Следующим этапом станет подключение датской и немецкой участков газопровода и приемной работы, — пишет агентство.

«Газпром» уже объявил, что в этом году может транспортировать 5,6 млрд кубометров газа по NS2.

Задержки и на фоне угрозы санкций

Изначально планировалось запустить в 2019 году, но его завершения откладывалось из-за угрозы санкций США, нависших над подрядчиками, напоминает Bloomberg. Он добавил, что ситуация изменилась после того, как в мае этого года президент США Джо Байден решил снять некоторые санкции, а затем заключил соглашение с Германией, пообещав отреагировать, если Россия попытается шантажировать Украину посредством передачи энергоресурсов.

Завершение этого долгожданного, но весьма спорного трубопровода также является победой канцлера Германии Ангелы Меркель, которая поддерживает проект в течение 10 лет, несмотря на критику со стороны ключевых союзников, включая США, отмечает Bloomberg.