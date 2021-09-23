Росія не вступатиме в НАТО, заявив Сергій Лавров на зустрічі з Йенсом Столтенбергом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров почав свою участь в сесії Генеральної Асамблеї ООН із зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомило агенство ТАСС.

Під час протокольної фотосесії Лавров звернувся до журналістів: “Не випробовуйте долю. Росія не має наміру вступати в НАТО”.

Потім зустріч пройшла за закритими дверима.

Як повідомляється на сайті МЗС Росії, сторони обговорили поточний стан відносин між Росією і НАТО.

“Російська сторона твердо звернула увагу на наші конкретні пропозиції щодо деескалації напруженості і зниження напруженості на лінії зіткнення”, – йдеться в повідомленні міністерства.