Россия не будет вступать в НАТО, заявил Сергей Лавров на встрече с Йенсом Столтенбергом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время протокольной фотосессии Лавров обратился к журналистам: «Не испытывайте судьбу. Россия не намерена вступать в НАТО».

Затем встреча прошла за закрытыми дверями.

Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и НАТО.

«Российская сторона твердо обратила внимание на наши конкретные предложения по деэскалации напряженности и снижению напряженности на линии соприкосновения», — говорится в сообщении министерства.