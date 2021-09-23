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Россия не будет вступать в НАТО, заявил Сергей Лавров на встрече с Йенсом Столтенбергом

Зустріч пройшла за закритими дверима

Глеб Парфененко
Россия не будет вступать в НАТО, заявил Сергей Лавров на встрече с Йенсом Столтенбергом
DUSHANBE, TAJIKISTAN  SEPTEMBER 16, 2021: Russia's Foreign Minister Sergei Lavrov looks on during talks with his Chinese counterpart Wang Yi. Russian Foreign Ministry/TASS Òàäæèêèñòàí. Äóøàíáå. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Ñåðãåé Ëàâðîâ âî âðåìÿ âñòðå÷è ñ ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë Êèòàÿ Âàí È. Ïðåññ-ñëóæáà ÌÈÄ ÐÔ/ÒÀÑÑ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал свое участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН со встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Во время протокольной фотосессии Лавров обратился к журналистам: «Не испытывайте судьбу. Россия не намерена вступать в НАТО».

Затем встреча прошла за закрытыми дверями.

Как сообщается на сайте МИД России, стороны обсудили текущее состояние отношений между Россией и НАТО.

«Российская сторона твердо обратила внимание на наши конкретные предложения по деэскалации напряженности и снижению напряженности на линии соприкосновения», — говорится в сообщении министерства.

 

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