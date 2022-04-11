Лавров: Російська операція в Україні спрямована на те, щоб покласти край курсу американського панування

Російська спецоперація в Україні спрямована на припинення курсу безрозсудного домінування США та інших західних країн. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю телеканалу “Росія-24”, повідомляє ТАРС.

“Наша спеціальна військова операція покликана покласти край безрозсудній експансії та безрозсудному курсу на повне панування США та інших західних країн, що стоять під ними, на міжнародній арені”, – цитує агентство слова найвищого дипломата Москви.

За словами Лаврова, панування США збудовано з грубими порушеннями міжнародного права. “У Косово без референдуму можна визнати незалежність, а в Криму в результаті референдуму, за яким спостерігали сотні об’єктивних представників іноземних держав, громадськості іноземних держав, це неможливо. В Іраку, за 10 тисяч кілометрів від США, вони уявили загрозу своїй американській безпеці, розбомбили його, не знайшли жодної загрози і навіть не вибачилися. І коли прямо на наших кордонах плодяться неонацисти та ультрарадикали, коли під Пентагоном створюються десятки біологічних лабораторій, де проводяться якісь експерименти, спрямовані в основному на створення біологічної зброї – та знайдено документи, які не залишають у цьому жодних сумнівів, ми не маємо права відповідати на цю загрозу ні на наших кордонах, ні за океаном”, – сказав міністр закордонних справ Росії.