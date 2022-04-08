Союзники домовилися: НАТО спрямує в Україну важке озброєння

Представники альянсу заявили, що країни-члени НАТО домовилися про постачання Україні нових видів сучасної зброї, а Київ готується до Росії на сході країни, пише Financial Times.

Обіцянка прозвучала після того, як міністр закордонних справ України закликав країни Заходу прискорити постачання або ризикнути «вбити багато людей… якщо ця допомога надійде надто пізно».

За шість тижнів, що минули відтоді, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про вторгнення в Україну, війська Москви здебільшого пішли з території на північ від Києва після того, як не змогли захопити столицю, але перегрупувалися і переозброїлися перед спробою наступу на сході. Донбасу, заявили українські та західні представники.

Це спонукало Київ вимагати, щоб західні країни поставили більше важкого озброєння, бронетехніки та сучасніших систем. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що скористається самітом НАТО у Брюсселі, щоб запросити літаки, ракети, бронетехніку, важку протиповітряну оборону та іншу техніку.

Ліз Трасс, міністр закордонних справ Великобританії, заявила журналістам після зустрічі, що держави-члени підтримали надання більшої кількості зброї:

«Було підтримано постачання країнами нової та більш важкої техніки Україні, щоб вона могла реагувати на нові загрози з боку Росії. Ми погодилися допомогти українським силам перейти з техніки радянських часів до стандартної техніки НАТО».