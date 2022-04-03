Путін хоче оголосити про успіх за будь-яку ціну у День Перемоги. Незалежно від ситуації на фронті

CNN із посиланням на джерела, знайомі з висновками американської розвідки, повідомив, що «Росія змінила свою стратегію та зосередилася на спробах взяти під контроль Донбас та інші частини східної України, щоб оголосити про успіх під час святкування Дня Перемоги 9 травня».

«Після більш ніж місяця війни російські сухопутні війська не змогли зберегти контроль над районами, де вони воювали. Президент Володимир Путін перебуває під тиском, щоб продемонструвати перемогу, і східна Україна має найбільше шансів добитися її швидко», — повідомили джерела. сказати.

Парад Перемоги незалежно від війни

«Інформація, перехоплена американською розвідкою, показує, що Путін зосередив увагу на Дні Перемоги, наголошуючи на капітуляції нацистського Третього рейху у Другій світовій війні. Цього дня на Червоній площі у Москві проходить військовий парад. Путін хоче мати можливість відсвяткувати цього дня перемогу у війні проти України, пише CNN.

Проте, за словами джерел у США та Європі, терміни риторики Москви не змінюють того факту, що вона готується до затяжної війни. «У Путіна 9 травня буде парад перемоги, незалежно від ситуації на війні чи мирних переговорах. З іншого боку, парад перемоги з якими солдатами та технікою?» – Запитав європейський чиновник, який займається питаннями оборони.

«Готовність до початку травня окупувати східну Україну також обумовлена ​​погодними факторами. Разом із потеплінням відтаватиме земля, що ускладнить пересування російської армії, тому дуже важливо, щоб вони досягли своєї мети. позиції якнайшвидше», — оцінили розвідку США.