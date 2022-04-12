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Путін: Росію неможливо ізолювати

Гліб Парфененко
Путін: Росію не можна ізолювати

Президент Росії Володимир Путін попередив, що плани Заходу щодо ізоляції Росії зазнають невдачі, оскільки в сучасному світі неможливо ізолювати будь-кого, особливо таку величезну країну, як Росія, повідомляє Reuters.

Зіткнення з антиросійськими силами в Україні неминуче, заявив Путін під час відвідин космодрому “Східний” в Амурській області на Далекому Сході Росії.

Він додав, що в ході спеціальної військової операції, як у Москві називають вторгнення в Україну, російські збройні сили діяли ефективно та результативно, використовуючи найсучасніше озброєння.

Путін висловив упевненість у тому, що мети “операції” буде досягнуто.

Він сказав, що Сполучені Штати використовують Україну для загрози Росії – і через НАТО – і Москва має захистити російськомовне населення України.

“Очевидно, що ми не мали вибору. Це було правильне рішення”, – сказав Путін, який відвідує космодром разом зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком.

Тим часом президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз ввести санкції проти всіх російських банків та ембарго на постачання російської нафти, а також встановити крайній термін для припинення імпорту російського газу. Зеленський виступив із відеозв’язку перед парламентом Литви.

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