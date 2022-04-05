Путін: Можлива націоналізація російських активів за кордоном – це «двосічна зброя»

«Можлива націоналізація російських активів за кордоном — це двосічна зброя», — цитують світові інформаційні агенції президента Росії Володимира Путіна.

Коментар глави російської держави припускає, що Росія може вжити заходів у відповідь, повідомляє Reuters.

«Ситуація в енергетиці погіршується через неринкові, жорсткі заходи, у тому числі адміністративний тиск на нашу компанію «Газпром» у низці європейських країн», — сказав Путін.

«Ми спостерігаємо чергову спробу наших партнерів перекласти на Росію власні помилки в галузі економіки, енергетики і вирішити питання та проблеми, що виникли у зв’язку з цим, знову ж таки за наш рахунок», — цитує його ТАРС.

Вчора ввечері Німеччина оголосила, що її енергетичний регулятор бере під контроль компанію Gazprom Deutschland після того, як у п’ятницю “Газпром” оголосив про вихід із компанії.