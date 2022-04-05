ГоловнаРосіяПутін: Можлива націоналізація російських активів за кордоном – це «двосічна зброя»
Росія

Путін: Можлива націоналізація російських активів за кордоном – це «двосічна зброя»

Гліб Парфененко
Путін: Можлива націоналізація російських активів за кордоном – це «палиця з двома кінцями»

«Можлива націоналізація російських активів за кордоном — це двосічна зброя», — цитують світові інформаційні агенції президента Росії Володимира Путіна.

Коментар глави російської держави припускає, що Росія може вжити заходів у відповідь, повідомляє Reuters.

«Ситуація в енергетиці погіршується через неринкові, жорсткі заходи, у тому числі адміністративний тиск на нашу компанію «Газпром» у низці європейських країн», — сказав Путін.

«Ми спостерігаємо чергову спробу наших партнерів перекласти на Росію власні помилки в галузі економіки, енергетики і вирішити питання та проблеми, що виникли у зв’язку з цим, знову ж таки за наш рахунок», — цитує його ТАРС.

Вчора ввечері Німеччина оголосила, що її енергетичний регулятор бере під контроль компанію Gazprom Deutschland після того, як у п’ятницю “Газпром” оголосив про вихід із компанії.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмCOVID Travel NewsLifeStyleРосіяУкраїнаТуреччинаСШАМедицинаЄгипет

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїздоров'яПоради туристамАвіаперельотиПравила в'їзду

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал