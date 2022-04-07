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Підприємець із України став власником 75% акцій великого російського туроператора

Євгеній Подольський

Увечері 6 квітня прес-служба Ростуризму розповсюдила реліз про зміну структури власності російського туроператора, який виступає під брендом FUN&SUN (колишній TUI Росія). 75% частки у статутному капіталі юрособи, ТОВ «ТТ-Тревел», належить тепер Тарасу Демуру. Він також стає головою ради директорів компанії. Колишній мажоритарій, ТОВ «КН-Холдинг», залишається 25%. Новим генеральним директором призначено Володимира Рубцова, раніше – заступника по продукту та операційній діяльності.

Один із співрозмовників висловив припущення, що перехід Тараса Демури в статус основного власника – «формальність, необхідна для виведення з-під удару санкцій справжнього інвестора і бенефіціара бізнесу в Росії, олігарха Олексія Мордашова».

Інший експерт заперечує цю точку зору. Він звертає увагу на те, що компанія Олексія Мордашова, ТОВ «КН-Холдинг», залишилася серед власників: «переслідується інша мета – перекласти відповідальність за діяльність компанії, включаючи збитки, на ідеолога концепції агресивного захоплення ринку – Тараса Демуру».

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