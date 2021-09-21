Офіційно: Партія Путіна перемогла на парламентських виборах у Росії

На парламентських виборах в Державну Думу партія «Єдина Росія» набрала 49,82% голосів. Про це свідчать результати 100% підрахованих протоколів, які публікуються на сайті Центральної виборчої комісії Російської Федерації.

За попередніми підрахунками, члени «Єдиної Росії» отримають близько 112 депутатських мандатів, повідомляє ТАСС. В цілому вони перемагають у 198 одномандатних округах. Таким чином, «Єдина Росія» отримала конституційну більшість в нижній палаті.

За результатами голосування КПРФ (18,93%), Ліберально-демократична партія (ЛДПР) – 7,55%, «Справедлива Росія – Патріоти – за правду» – 7,46% і «Нові люди» – 5,32%.

Всі п’ять партій подолали п’ятивідсотковий бар’єр для проходження до Державної Думи.