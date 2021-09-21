Официально: Партия Путина победила на парламентских выборах в России

На парламентских выборах в Государственную Думу партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов. Об этом свидетельствуют результаты 100% подсчитанных протоколов, которые публикуются на сайте Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

По предварительным подсчетам, члены «Единой России» получат около 112 депутатских мандатов, сообщает ТАСС. В целом они побеждают в 198 одномандатных округах. Таким образом, «Единая Россия» получила конституционное большинство в нижней палате.

По результатам голосования КПРФ (18,93%), Либерально-демократическая партия (ЛДПР) — 7,55%, «Справедливая Россия — Патриоты — за правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%.

Все пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохождения в Государственную Думу.