Колишня радниця Білого дому звинуватила Трампа та Путіна у сексизмі

Екс-радник екс-президента США Дональда Трампа з питань Росії Фіона Хілл опублікувала у вівторок мемуари, в яких вона заявила, що Трамп та президент Росії Володимир Путін, з її точки зору, нехтували нею через її стать.

Книга під назвою «Тут вам нічого немає» вже стала бестселером у Сполучених Штатах, незважаючи на те, що вона менше зосереджувалася на політиці, а більше на тому, що Хілл називає гендерною дискримінацією, що супроводжувала її все життя.

«Я була однією з жінок у групі, але росіяни не сприймали мене як справжнє відображення визнаної британської актриси Джуді Денч, яка зіграла роль М, першої жінки-шпигуна у фільмі про Джеймса Бонда. Ні, мене обрали через щось набагато прозаїчніше. Ким я була у своєму професійному житті, не мало значення. Я була просто декоративною підставкою для видатної людини», – додає вона.

Вона описує своє рішення приєднатися до адміністрації Трампа як прагматичне. Для Трампа, на її думку, вона зовсім не представляла важливої фігури. В одному з інтерв’ю, призначених для реклами виходу книги, Хілл визнає, що Трамп вважав її “секретаркою”, незважаючи на її дзвінкий титул у Білому домі. У статті, опублікованій незадовго до книги, вона розуміє, що ніколи не спілкувалася з Трампом більше двох років у Білому домі.

«Практично єдине, що мені Трамп весь час говорив у своїй адміністрації, це питання про Путіна: «Чи сподобається він мені?». Перш ніж я встигла відповісти, інші офіційні особи в залі піднялися, щоб піти, і увагу президента було відвернуто. Це було життя жінки-радника в Білому домі Трампа», – пише Хілл.

Однак Хілл також звинувачує американське суспільство в сексизмі, а не тільки Трампа. За її словами, під час виступу на суді про імпічмент у Конгресі її все одно оцінювали за зовнішністю.

«Я все своє професійне життя боролася із сексизмом у якійсь нескінченній спробі реалізувати свій потенціал та ефективно виконувати свою роботу, незважаючи на труднощі, які нібито були притаманні мені як жінці. Я б ніколи не подумала, що мені потрібно турбуватися про те, що моя стать стане недоліком для мене і країни в такий критичний момент», – пише Хілл про слухання в Конгресі.

Зрештою, американки в цілому, а точніше, та частина їх, яка голосувала за Трампа, також отримують від колишнього радника Трампа. Хілл згадує, що глядачі задавалися питанням, чому, на Бога, вона говорила по американському телебаченню зі своїм британським акцентом, і навіть підозрювали її як “подвійного агента росіян”.

“Показово, що на президентських виборах у 2016 році майже 40% жінок -виборців віддали перевагу Дональду Трампу та його обіцянці підірвати існуючу соціальну систему, незважаючи на відкриті та безсоромні прояви його ненависті до жінок під час виборчої кампанії”, – сказала Хілл. каже.

Хілл не говорить у книзі, що привабило її в адміністрації Трампа, де вона пішла працювати. Вона лише стверджує, що одразу після участі у марші жінок проти Трампа після його інавгурації вона пішла працювати до Білого дому.

“Того дня я була жінкою, що ходила по периметру Білого дому, а наступного дня я потрапила у Західне крило через вхід для гостей”, – пише Хілл. Однак в її фразі про те, що вона потрапила в Білий дім з «вугільного підвалу» дитинства в Британії, все ж можна прочитати задоволення її кар’єрою.