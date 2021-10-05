Экс-советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл опубликовала во вторник мемуары, в которых она заявила, что Трамп и президент России Владимир Путин, с ее точки зрения, пренебрегали ею через ее пол.

Книга под названием «Здесь вам ничего» уже стала бестселлером в Соединенных Штатах, несмотря на то, что она меньше сосредотачивалась в политике, а больше на том, что Хилл называет гендерной дискриминацией, которая сопровождала его всю жизнь.

«Я была одной из женщин в группе, но россияне не воспринимали меня как истинное отражение признанной британской актрисы Джуди Денч, сыгравшая роль М, первой женщины-шпиона в фильме о Джеймсе Бонде. Нет, меня выбрали из-за нечто гораздо прозаичнее. Кем я была в своей профессиональной жизни, не имело значения. Я была просто декоративной подставкой для выдающегося человека», — добавляет она.

Она описывает свое решение присоединиться к администрации Трампа как прагматическое. Для Трампа, по ее мнению, она совсем не представляла важной фигуры. В одном из интервью, предназначенных для рекламы выхода книги, Хилл признает, что Трамп считал ее «секретаршей», несмотря на ее звонкий титул в Белом доме. В статье, опубликованной незадолго до книги, она понимает, что никогда не общалась с Трампом более двух лет в Белом доме.

«Практически единственное, что мне Трамп все время говорил в своей администрации, это вопрос о Путине: «Понравится ли он мне?». Прежде чем я успела ответить, другие официальные лица в зале поднялись, чтобы уйти, и внимание президента была предотвращена. Это была жизнь женщины-советника в Белом доме Трампа», — пишет Хилл.

Однако Хилл также обвиняет американское общество в сексизме, а не только Трампа. По ее словам, во время выступления на суде об импичменте в Конгрессе ее все равно оценивали по внешности.

«Я всю свою профессиональную жизнь боролась с сексизмом в какой-то бесконечной попытке реализовать свой потенциал и эффективно выполнять свою работу, несмотря на трудности, которые якобы были присущи мне как женщине. Я бы никогда не подумала, что мне нужно беспокоиться о том, что моя пол станет недостатком для меня и страны в такой критический момент», — пишет Хилл о слушании в Конгрессе.

В конце концов, американки в целом, а точнее, та часть их, которая голосовала за Трампа, также получают от бывшего советника Трампа. Хилл вспоминает, что зрители задавались вопросом, почему, на Бога, она говорила по американскому телевидению со своим британским акцентом, и даже подозревали ее как «двойного агента русских».

«Показательно, что на президентских выборах в 2016 году почти 40% женщин -избирателей предпочли Дональду Трампу и его обещанию подорвать существующую социальную систему, несмотря на открытые и бесстыдные проявления его ненависти к женщинам во время избирательной кампании», — сказала Хилл. говорит.

Хилл не говорит в книге, привлекло ее в администрации Трампа, где она пошла работать. Она лишь утверждает, что сразу после участия в марше женщин против Трампа после его инаугурации она пошла работать в Белый дом.

«В тот день я была женщиной, ходила по периметру Белого дома, а на следующий день я попала в Западное крыло через вход для гостей», — пишет Хилл. Однако в ее фразе о том, что она попала в Белый дом с «угольного подвала» детства в Британии, все же можно прочитать удовлетворение его карьерой.