До 2060 року Росія досягне нульової вуглецевої нейтральності

Міністерство розвитку підготувало нову стратегію розвитку країни з мінімальною шкодою викидів парникових газів для навколишнього середовища. Згідно з планом міністерства, завдяки реалізації ряду заходів до 2060 року можна буде домогтися нульового вуглецевого сліду.

Міністерство направило на затвердження нову версію стратегії низьковуглецевого розвитку країни до 2050 року, яка передбачає досягнення вуглецевої нейтральності десятьма роками пізніше. До середини століття уряд бачить можливості скоротити викиди парникових газів до 79 відсотків. Департаментом запропоновані два сценарії соціально-економічного розвитку в досягненні вуглецевих цілей: інерційний та інтенсивний, які планується прийняти за основу.

– У цільовому сценарії ми розглядаємо забезпечення глобальної конкурентоспроможності та сталого економічного зростання Росії в контексті глобальної трансформації енергетики. За інерцією ми припускаємо, що нинішня економічна модель збережеться, в тому числі структура енергобалансу, – заявив глава Мінекономіки Максим Решетніков.

Інтенсивний сценарій передбачає збільшення викидів на 0,6 відсотка до 2030 року з урахуванням задіяної абсорбційної спроможності екосистем (ліси, торф’яники). Зниження експорту нафти і газу з 2030 року становитиме близько 2 відсотків, а темпи зростання економіки з 2030 по 2050 рік складуть в середньому 3 відсотки. Реалізація сценарію передбачає вкладення в скорочення викидів на 1 відсоток ВВП в 2022-2030 роках і 1,5 відсотка ВВП в 2031-2050 роках, – пояснили в Мінекономіки.

За словами представника екологічної організації WWF Росії Олексія Кокоріна, припущення про поглинання викидів екосистемою нереалістичні. За його словами, за останні п’ять років кількість вуглекислого газу, що поглинається лісами, скоротилася на 10 відсотків, не рахуючи пожеж цього літа.

За даними Мінекономіки, найбільшу загрозу для Росії з точки зору зміни клімату становлять пожежі, посухи та повені.