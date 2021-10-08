Россия планирует добиться климатической нейтральности к 2060 году

Министерство развития подготовило новую стратегию развития страны с минимальным вредом выбросов парниковых газов для окружающей среды. Согласно плану министерства, благодаря реализации ряда мер к 2060 году можно будет добиться нулевого углеродного следа.

Министерство направило на утверждение новую версию стратегии низкоуглеродного развития страны до 2050 года, которая предполагает достижение углеродной нейтральности десятью годами позже. К середине века правительство видит возможности сократить выбросы парниковых газов до 79 процентов. Департаментом предложены два сценария социально-экономического развития в достижении углеродных целей: инерционный и интенсивный, которые планируется принять за основу.

— В целевом сценарии мы рассматриваем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в контексте глобальной трансформации энергетики. По инерции мы предполагаем, что нынешняя экономическая модель сохранится, в том числе структура энергобаланса, — заявил глава Минэкономики Максим Решетников.

Интенсивный сценарий предполагает увеличение выбросов на 0,6 процента к 2030 году с учетом задействованной абсорбционной способности экосистем (леса, торфяники). Снижение экспорта нефти и газа с 2030 года составит около 2 процентов, а темпы роста экономики с 2030 по 2050 год составят в среднем 3 процента. Реализация сценария предполагает вложения в сокращение выбросов на 1 процент ВВП в 2022-2030 годах и 1,5 процента ВВП в 2031-2050 годах, — пояснили в Минэкономики.

По словам представителя экологической организации WWF России Алексея Кокорина, предположения о поглощении выбросов экосистемой нереалистичны. По его словам, за последние пять лет количество углекислого газа, поглощаемого лесами, сократилось на 10 процентов, не считая пожаров этим летом.

По данным Минэкономики, наибольшую угрозу для России с точки зрения изменения климата представляют пожары, засухи и наводнения.