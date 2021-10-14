У Молдові оголошений режим підвищеної готовності через енергетичну кризу

Комісія з надзвичайних ситуацій на чолі з прем’єр-міністром Молдови Наталією Гаврилиця оголосила режим підвищеної готовності у зв’язку з ситуацією в енергетичному секторі країни, особливо з забезпеченням газом.

«На засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій оголошений режим підвищеної готовності в газовому секторі. Він повинен запобігти оголошення надзвичайної ситуації, потрібно бути готовими до будь-якого сценарію. Я хочу, щоб було ясно: режим підвищеної готовності введений для того, щоб відповідальні установи могли прийняти конкретні заходи для захисту громадян і енергетичної безпеки країни. Режим підвищеної готовності прийнятий на підставі постанови уряду», – заявив після засідання комісії віце-прем’єр-міністр інфраструктури і регіонального розвитку Андрій Спину.

За словами чиновника, зростання цін на газ є безпрецедентним за останні роки і торкнулася багатьох країн.

«Республіка Молдова неминуче постраждає від цього підвищення цін, уряд готує ряд компенсаційних заходів для захисту громадян від шоку, викликаного зростанням цін. Режим підвищеної готовності на увазі кроки з боку влади і учасників енергетичного ринку, які приведуть в дію інститути для захисту населення і державного сектора», – сказав Спину.

У зв’язку з цим він уточнив, що провів переговори з керівниками підприємств, відповідальних за енергетичний сектор, таких як «Молдовагаз», «термоелектриків», ТЕЦ, «Молделектрика», «Енергоком» і ін., Щоб побачити, які кроки слід зробити.

«У нас є чітка стратегія виходу з кризи, щоб споживачі отримали допомогу і захист», – поінформував міністр.

Серед невідкладних заходів чиновник назвав компенсацію витрат споживачів газу, пошук альтернативних рішень, а також видачу та використання мазуту із запасів протягом як мінімум місяця для економії і скорочення споживання газу «термоелектриків».

«Ми переживаємо важкий період, але я переконаний, що ми його подолаємо і знайдемо необхідні шляхи, щоб якомога менш драматично вийти з ситуації, що склалася», – додав віце-прем’єр.