Німеччина виділяє 350 млн євро на розвиток водневої енергетики

Міністерство економіки та Міністерство науки ФРН опублікували Дорожню карту фінансування міжнародних проектів в галузі водневої енергетики.

«В цілому на період до кінця 2024 року на фінансування виділяється 350 млн євро. Для компаній, що беруть участь в економічному виробництві, фінансування у вигляді дотацій, які не потрібно повертати, складають до 15 млн євро на проект і на заявку», – йдеться в повідомленні.

На дослідний проект можна буде запросити до 5 млн євро. Також будуть фінансуватися проекти на стику науки і виробництва в області вироблення, зберігання та транспортування енергії, а також застосування водню в енергетиці в цілому.

«Опублікована Дорожня карта – це центральний елемент реалізації Національної водневої стратегії. Поряд з сильним національним ринком ми робимо ставку на зростання ринку водню і в світлі пілотних промислових проектів в країнах-партнерах», – сказав глава Мінекономіки ФРН Петер Альтмайер.