Енергетична криза вже гальмує економічний розвиток Китаю

Валовий внутрішній продукт Піднебесної збільшився на 9,8 відсотка за останні три квартали, але він демонструє квартальний спад через брак енергії і зупинок промислових підприємств, викликаних енергетичною кризою.

Темпи економічного зростання в Китаї сповільнюються. Він склав 18,3 відсотка в першому кварталі, 7,9 у другому і 4,9 в третьому, незважаючи на прогнозовані 5,2 відсотка. Цей результат аналогічний третього кварталу 2020 року.

Причина – обмеження енергопостачання, що змушують деякі промислові підприємства відключатися від мережі, а також обмежене споживання і уповільнення зростання ринку нерухомості. Експерти стверджують, що ефект відскоку після третьої хвилі коронавіруса закінчився, але нові економічні проблеми залишаються. Енергетична криза впливає на всю світову економіку.