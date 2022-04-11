Дефолт у Росії підтвердили в адміністрації Байдена

Росія допустила дефолт із зовнішнього боргу, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах, заявило рейтингове агентство S&P.

Росія спробувала заплатити в рублях за двома доларовими облігаціями, термін погашення яких настав 4 квітня, йдеться у записці S&P у п’ятницю. Агентство заявило, що це рівносильно “вибірковому дефолту”, оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні сумам, що спочатку підлягають виплаті”.

Відповідно до S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли організація допустила дефолт за конкретним зобов’язанням, але не з усього боргу.

Москва має відстрочку в 30 днів з 4 квітня, щоб зробити виплати капіталу і відсотків, але S&P заявила, що не очікує, що вона конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її “готовність і технічні можливості дотримуватися умов” своїх зобов’язань.

Дефолт у Росії також підтвердили в адміністрації Байдена.

BREAKING: Russia has defaulted on its foreign debt. — Jon Cooper (@joncoopertweets) April 11, 2022

Повний валютний дефолт став першим для Росії за більш як століття, коли лідер більшовиків Володимир Ленін відмовився від облігацій, випущених царським урядом.

Росія не може отримати доступ до приблизно 315 мільярдів доларів зі своїх валютних резервів внаслідок західних санкцій, запроваджених після її вторгнення в Україну. До минулого тижня Сполучені Штати дозволяли Росії використовувати частину своїх заморожених активів, щоби розплатитися з деякими інвесторами в доларах. Але з того часу Казначейство США заблокувало країні доступ до своїх резервів в американських банках, що є частиною зусиль щодо посилення тиску на президента Росії Володимира Путіна та подальшого зменшення його військового запасу.