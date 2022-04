Дефолт у Росії підтвердили в адміністрації Байдена

Росія допустила дефолт із зовнішнього боргу, оскільки запропонувала власникам облігацій виплати в рублях, а не в доларах, заявило рейтингове агентство S&P.

Росія спробувала заплатити в рублях за двома доларовими облігаціями, термін погашення яких настав 4 квітня, йдеться у записці S&P у п’ятницю. Агентство заявило, що це рівносильно “вибірковому дефолту”, оскільки інвестори навряд чи зможуть конвертувати рублі в “долари, еквівалентні сумам, що спочатку підлягають виплаті”.

Відповідно до S&P, вибірковий дефолт оголошується, коли організація допустила дефолт за конкретним зобов’язанням, але не з усього боргу.

Москва має відстрочку в 30 днів з 4 квітня, щоб зробити виплати капіталу і відсотків, але S&P заявила, що не очікує, що вона конвертує їх у долари, враховуючи західні санкції, які підривають її “готовність і технічні можливості дотримуватися умов” своїх зобов’язань.

Дефолт у Росії також підтвердили в адміністрації Байдена.

BREAKING: Russia has defaulted on its foreign debt.

— Jon Cooper (@joncoopertweets) April 11, 2022