Агентство S&P оголосило вибірковий дефолт Росії із зовнішнього боргу

Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті із С до SD.

“Ми знизили наші кредитні рейтинги емітента в іноземній валюті на запит щодо Росії з CC/C до SD/SD (вибірковий дефолт)”, – повідомляє рейтингове агентство.

Водночас в агентстві зазначили, що Росія виконала у рублях зобов’язання щодо суверенних єврооблігацій перед іноземними власниками. «В даний час ми не очікуємо, що інвестори зможуть конвертувати ці карбованцеві платежі в долари, еквівалентні первинним сумам, або що уряд переведе ці платежі протягом 30 днів пільгового періоду, частково тому, що, на нашу думку, санкції щодо Росії, ймовірно , будуть ще більш посилені найближчими тижнями», – зазначили у S&P.

В агентстві вважають, що це ускладнюватиме технічні можливості Росії виконувати умови своїх зобов’язань перед іноземними власниками облігацій.

S&P привласнило російським державним зобов’язанням в іноземній валюті статус «вибірковий дефолт», оскільки уряд розплатився з іноземними власниками його євробондів у рублях замість положених доларів і S&P не очікує, що Мінфін якось змінить цю ситуацію до 4 травня (пільговий період для можливості усунути потенційний дефолт) або дозволить власникам конвертувати рублеві виплати у долари без втрат. Однак рейтинг Росії в місцевій валюті залишається на переддефолтному рівні (CC/C), оскільки хоча і надходили повідомлення, що нерезиденти не можуть отримати купонні виплати за облігаціями федеральної позики (ОФЗ) через обмеження, введені Банком Росії, S&P не має повної інформації про це внутрішньоросійський процес.

Міжнародні рейтингові агенції вже кілька разів знижували кредитний рейтинг Росії до «сміттєвих рівнів». Так, на початку березня Moody’s знизило рейтинг Росії одразу на шість щаблів – до значення B3, Fitch – з ВВВ до В.