Робота останнього європейського посольства в Північній Кореї призупинено

За повідомленням агентства Yonhap, через обмеження, пов’язаних з пандемією Covid-19, іноземні дипломати їдуть з Північної Кореї. Оприлюднена інформація про те, що румунське посольство, яке вважається останнім діючим європейським посольством в Пхеньяні, призупинено.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї уважно стежить за виводом дипломатів з Пхеньяна після повідомлень Радіо Вільна Азія про тимчасове закриття румунського посольства, яке, за словами Йонхап, було останнім, що залишився дипломатичним постом в одній з європейських країн.

Обмеження

Дипломатичні і консульські операції румунського посольства були припинені 9 жовтня через «місцевих обмежень в контексті пандемії», повідомляє Radio Free Asia.

– Ми знаємо про цю ситуацію і з цікавістю спостерігаємо за нею, – сказав журналістам співробітник МЗС в Сеулі на умовах анонімності.

Влада Північної Кореї офіційно не повідомляли про жодну коронавірусну інфекцію і вже закрили кордони в початковий період пандемії. Однак всередині країни були введені жорсткі заходи карантину і профілактики інфекцій.

2 грудня 2020 року весь персонал посольства Польщі в Пхеньяні був евакуйований з Північної Кореї. Як повідомили PAP в прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, евакуація носить тимчасовий характер і була проведена для захисту безпеки і здоров’я співробітників посольства.

– Обмеження, введені КНДР у відповідь на пандемію, погіршили ситуацію з постачанням посольства, але також істотно ускладнили доступ його співробітників до медичної допомоги. З початку 2020 року кордони КНДР залишаються закритими, що перешкоджає ротації кадрів і відправці дипломатичної кореспонденції між Польщею і КНДР, – зазначили у відомстві.