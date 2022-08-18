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Ізраїль та Туреччина домовилися відновити дипвідносини

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Ізраїль та Туреччина домовилися відновити дипвідносини

Ізраїль та Туреччина вирішили повністю відновити дипломатичні відносини через кілька років напруженості.

Також сторони домовилися взаємно повернути послів та генконсулів.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда, поновлення відносин із Туреччиною є важливим внеском у регіональну стабільність і буде «дуже важливим економічним активом для громадян Ізраїлю».

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що невдовзі сторони проведуть зустріч, присвячену економічному співробітництву.

Нагадаємо, Туреччина відкликала свого посла і зажадала, щоб посол Ізраїлю залишив Туреччину у травні 2018 року після чергових заворушень на кордоні Ізраїлю та сектору Газа.

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