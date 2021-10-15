Работа последнего европейского посольства в Северной Корее приостановлена

По сообщению агентства Yonhap, из-за ограничений, связанных с пандемией Covid-19, иностранные дипломаты уезжают из Северной Кореи. Обнародована информация о том, что румынское посольство, которое считается последним действующим европейским посольством в Пхеньяне, приостановлено.

Министерство иностранных дел Южной Кореи внимательно следит за выводом дипломатов из Пхеньяна после сообщений Радио Свободная Азия о временном закрытии румынского посольства, которое, по словам Йонхапу, было последним оставшимся дипломатическим постом в одной из европейских стран.

Ограничения

Дипломатические и консульские операции румынского посольства были приостановлены 9 октября из-за «местных ограничений в контексте пандемии», сообщает Radio Free Asia.

— Мы знаем об этой ситуации и с интересом наблюдаем за ней, — сказал журналистам сотрудник МИД в Сеуле на условиях анонимности.

Власти Северной Кореи официально не сообщали ни об одной коронавирусной инфекции и уже закрыли границы в начальный период пандемии. Однако внутри страны были введены строгие меры карантина и профилактики инфекций.

2 декабря 2020 года весь персонал посольства Польши в Пхеньяне был эвакуирован из Северной Кореи. Как сообщили PAP в пресс-службе Министерства иностранных дел Польши, эвакуация носит временный характер и была проведена для защиты безопасности и здоровья сотрудников посольства.

— Ограничения, введенные КНДР в ответ на пандемию, ухудшили ситуацию со снабжением посольства, но также существенно затруднили доступ его сотрудников к медицинской помощи. С начала 2020 года границы КНДР остаются закрытыми, что препятствует ротации кадров и отправке дипломатической корреспонденции между Польшей и КНДР, — отметили в ведомстве.