Від вулиці з дорогими бутіками до найбільшого аутлета в Європі та блошиного ринку: все про шопінг у Португалії

Настала зима, і настав час оновити гардероб. Але як усе встигнути, якщо на тижні ні сил, ні часу не залишається? А що якщо поєднати відпочинок, подорож та шопінг! Відмінним вибором для модного марафону завдовжки у вікенд стане Португалія.

Де зупинитися

Бронюй готель на проспекті Свободи (Avenida da Liberdade) – звідси ти легко зможеш дійти пішки до основних визначних пам’яток, магазинів та ресторанів. Звичайно, за один день все обійти просто нереально, тому як аперитив рекомендуємо прогулянку на знаменитому трамвайчику, яка дозволить побачити найкрасивіші вулички старого міста і не втомитися перед модним «забігом».

Модні маршрути

Якщо ти не відчуваєш особливої тяги до екскурсій історичними місцями або природними красами, то в Лісабоні до твоїх послуг численні магазини модного дизайнерського одягу — на будь-який смак і гаманець.

Найпопулярніші райони для шопінгу – Шіаду та Байша. Шіаду — це велика кількість дорогих бутіків світових і місцевих португальських брендів, які є сусідами з речовими та продуктовими ринками. Байша – район у центрі міста, де багато сувенірних лавок, приватних магазинчиків кераміки, пробки та винотек.

Весь «важкий» люкс знаходиться вздовж проспекту Свободи. Тому поки що залишаємо авто на парковці та насолоджуємося прогулянкою. Починати краще з бутиків, тому що вони закриваються раніше за інші магазини. Prada, Luis Vuitton, Gucci… А ось окремий бутік Chanel не шукай, його тут немає, зате є люксовий мультибрендовий бутік із гідним асортиментом, називається Stivali. У ньому також представлені речі відомих брендів: від Balenciaga, Bottega Veneta та Elie Saab до Fendi, Valentino та Chloe.

За демократичнішими марками вирушай у величезний за розмірами El Corte Ingles. Його, до речі, можна залишити на другу половину дня, бо він працює до 23:00. Тут є все – від косметики до продуктів, а також корнери з одягом, взуттям та аксесуарами. У El Corte Ingles краще поїхати на авто, на час шопінгу залишивши його на зручному підземному паркуванні універмагу.

Другий день залиш для найцікавішого — Freeport Outlet Center. Це найбільший аутлет у Європі. Він розташований у передмісті Лісабона, поряд з мостом Васко да Гама, тому без поїздки на автомобілі знову не обійтися. Тут є все, тому якщо ти щось не встигла купити в перший день, то Freeport Outlet Center легко це виправиш. Знижки тут реальні, а з урахуванням оформлення Tax Free ціни стануть ще привабливішими. Спортивний одяг, дитячі товари, другі лінії преміальних марок, мас-маркет.

Сувеніри

Іноді просто неможливо утриматися від покупки сувенірів, і на цей випадок ми теж маємо кілька корисних порад. За “екзотикою” тобі на Feira da Ladra. Цей блошиний ринок існує в Лісабоні ще з 13 століття, а в районі Алфаму біля стін Національного пантеону Португалії він розташувався близько 130 років тому. Його назва перекладається з португальської як «ринок злодійки», хоча крадіжками торгувати, зрозуміло, не прийнято. Тут продають вінтажний одяг, старовинний посуд, антикваріат та раритетні книги.

З Лісабона варто везти місцевий хамон, який нічим не гірший за іспанський (у Португалії він називається presunto («презунту»)), м’ясо чорної португальської свині porco proto («порку прету»), сушену солону тріску та консерви. Португальські консерви – це справжній делікатес. Найпопулярніші – із сардин. Також консерви роблять із скумбрії, восьминога, тунця та інших.

Якщо хочеш бути оригінальною, зверни увагу на вироби з пробки. Португалія – найбільший виробник пробки у світі. Сьогодні з цього екологічного матеріалу роблять не лише пробки для вина, а й меблі, аксесуари, взуття, сумки, предмети декору та багато іншого.