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ПортугаліяТуризм

У Португалії туристка упала з пірсу і безвісти зникла в Атлантичному океані

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Туристка зникла в океані після селфі з чоловіком у Португалії

63-річна туристка під час селфі з чоловіком упала з пірсу і безвісти зникла в Атлантичному океані, передає Diário de Notícias.

За даними джерела, сімейну пару на пірсі спіткала сильна хвиля, яка змила їх із пристані. Чоловікові туристки вдалося вибратися з води, а ось саму жінку забрало у відкритий океан. Пошук тіла продовжується досі.

Місцева влада заявила, що трагічні інциденти у місті Понта-Делгада у Португалії відбуваються постійно. Люди, за їхніми словами, забираються на пірс заради красивих фотографій і наражають себе на небезпеку біля води.

“Мало що можна зробити, щоб уникнути подібних ризикованих ситуацій. Ми можемо проводити більше інформаційних кампаній, але ми не можемо закрити прибережні зони вздовж усього узбережжя острова Мадейра”, – заявили вони.

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