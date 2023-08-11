Ще одну країну охоплено полум’ям: туристів попередили не купувати туди тури

Лісові пожежі, що вирують у різних куточках Португалії в серпні, мають стати причиною відмови від купівлі туди турів та відпочинку в цій країні. Якщо до боротьби з полум’ям підключилися всебічні національні сили, тоді на місцевих курортах туристам точно не до відпустки, вважають експерти в португальських ЗМІ.

На сьогоднішній день відомо, що майже всі прибережні країни Європи цього літнього сезону пережили лісові пожежі, а липень став найспекотнішим у регіоні за всю історію метеоспостережень. Вогонь дістався і Португалії. Минулого тижня там спалахнули три пожежі, одна з яких у курортному місті Одеміра — вона вважається найбільшою. Минулими вихідними звідти вогонь поширився на Альканфорадоін та Фаро. Внаслідок рятувальної операції з регіону вивезли 1.400 осіб, у тому числі туристів. До зусиль з гасіння вогню було залучено майже 1.000 фахівців, 320 транспортних засобів та 9 літаків — полум’я охопило загалом 7 тис. гектарів.

«Зберігаються два критичні пункти: один на півночі, в районі Дефейра, який викликає велике занепокоєння, а також на півдні, в Моншику», — пояснив регіональний командувач з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Алентежу Хосе Рібейру.

Як зазначили експерти, лісові пожежі в Португалії та Європі почалися через екстремальні погодні умови, а дим і вогонь видно навіть із космосу.

Наведемо деякі дані про те, в яких країнах, розташованих у південній частині Європи та півночі Африки, зараз небезпечно відпочивати через загрозу великих лісових пожеж:

Сусідна з Португалією на півострові Іспанія також бореться з лісовими пожежами, але їй вдається краще впоратися з цією загрозою. Проте ризик небезпеки великий. Греція. Лісова пожежа на островах Родос призвела до трагічних наслідків: дві людини загинули, частини островів повністю випалені. Країна пережила евакуацію тисяч мешканців та дострокове відправлення туристів додому задля порятунку їхніх життів. Італія. Лісова пожежа на Сицилії забрала життя трьох людей та евакуації тисяч людей. Пожежа також спричинила тимчасове закриття аеропорту Палермо через дим. Франція. Неподалік аеропорту Ніцци також спалахнули лісові пожежі, які торкнулися трьох сіл. Хорватія також постраждала від лісових пожеж. Алжир та Туніс. Північноафриканські країни також горять. Відомо, що внаслідок вогню загинуло 40 людей. Як бачимо, проблема лісових пожеж вийшла за межі Європи.

Проаналізувавши дані, експерти рекомендували туристам не купувати тури з регіонів, охоплених вогнем. Проте тим, хто все ж таки хоче ризикнути і поїхати туди, вони порадили купувати туристичну страховку, яка захистить від непередбачених витрат, пов’язаних із пожежами та стихійними лихами. Також вона забезпечить можливість повернути гроші за невідкладної медичної допомоги, скасування бронювання або втрати речей.