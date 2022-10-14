Португалія посилює правила отримання «золотих віз» для іноземців

З початку цього року до заможних іноземних громадян, які бажають отримати дозвіл на проживання в Португалії за програмою «Золота віза», висуваються суворіші вимоги у зв’язку зі зміною правил владою країни.

У нещодавній доповіді за 2021 рік «Про перспективи міграції на 2022 рік», опублікованій Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), йдеться зокрема: «Свідок на проживання для інвесторів більше не буде можливий на основі інвестицій у нерухомість у Лісабоні, Порту, Алгарві та на материковому узбережжі. Право на проживання в Португалії дозволить лише нерухомість, розташована в автономному регіоні Азорських островів та Мадейри, або на територіях у внутрішніх районах країни».

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Водночас, звіт показує, що граничні суми для інвестицій у нерухомість не змінилися. Вони, як і раніше, становлять 500 000 євро або 350 000 євро у випадку, якщо будівлі понад 30 років.

«Заявки на отримання посвідки на інші причини підпадатимуть під вищі інвестиційні пороги — ліміт збільшився з 1 млн до 1,5 млн євро», — йдеться у звіті.

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Система «золотих віз» Португалії дозволяє заможним іноземцям отримати дозвіл на проживання в цій європейській країні, якщо вони інвестують в економіку, а також відповідають певним вимогам.

Програма «Резидентство за інвестиції» робить значний внесок в економічний сектор Португалії, незважаючи на те, що її часто критикують за порушення закону в низці випадків.

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Минулого місяця повідомлялося, що португальська «Золота віза» принесла країні 397,7 мільйона євро за період із січня по серпень цього року, що на 34 відсотки більше у порівнянні з показниками за аналогічний період минулого року.

У серпні цього року було видано 77 видів на проживання для інвесторів.