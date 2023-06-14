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У Болгарії змінюються правила отримання іноземцями «Золотих віз»

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Болгарії змінюються правила отримання іноземцями «Золотих віз»

Болгарія ввела нові правила для своєї програми «Золота віза», яка прийшла на зміну схемі отримання громадянства, що припинила дію в 2021 році, через інвестиції.

Уряд Болгарії наприкінці квітня схвалив зміни до Закону про іноземців, які визначають загальні норми отримання іноземними інвесторами посвідки на проживання у Болгарії за допомогою інвестицій.

Нові правила переважно стосуються процесу подання та оформлення документів для заявників, а також вимог до самих претендентів на отримання «Золотих віз».

Окремо прописано, як саме мають бути здійснені інвестиції.

Заявники повинні пред’явити банківську виписку з рахунку, відкритого на їхнє ім’я у Болгарії чи будь-якій іншій країні Європейського Союзу.

Крім того, вони зобов’язані надати декларацію, що підтверджує джерело коштів, використовуючи шаблон, затверджений урядом. Ця вимога була введена в рамках боротьби з відмиванням грошей, щоб забезпечити надходження коштів із законних джерел.

Іноземців попросять також відповісти на запитання, чи вони представляють якусь політичну партію чи чи працюють у владних структурах. Потрібна довідка про несудимість, докладну документацію про професійну та інвестиційну діяльність. Ті, хто не може подати заяву особисто, оформлять відповідну довіреність у нотаріуса.

За словами розробників, нові заходи спрямовані на регулювання та оптимізацію процесу отримання «Золотих віз» у Болгарії. Тим не менш, деякі професіонали галузі, як і раніше, налаштовані скептично через політичні потрясіння, що продовжуються в країні.

Вони припускають, що поточна політична ситуація, у тому числі протидія високим чиновникам, програмам інвестиційного громадянства можуть створити проблеми.

Так, нинішній міністр юстиції є одним із затятих противників інвестиційного громадянства, і навряд чи він змінить свою точку зору. У принципі, політичні настрої значною мірою спрямовані проти будь-яких іммігрантів, орієнтованих на інвестиції.

З одного боку, останні зміни позиціонують Болгарію як потенційну альтернативу іншим країнам ЄС із їхніми програмами «Золота віза». Тим більше, що аналогічна програма в Ірландії була раптово припинена в лютому, а в Португалії її поступово згортають через зростання цін на нерухомість.

З іншого боку, болгарська програма «Золота віза» може зіткнутися з конкуренцією з боку інших країн, які пропонують дешевші варіанти інвестування.

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