Індонезія видаватиме «золоті візи» іноземним туристам

Як повідомляє портал Detik, Індонезія найближчим часом почне видавати золоті візи для іноземних туристів. Про це заявив міністр туризму країни Сандіага Уно.

За його словами, впровадження «золотої візи» знаходиться на фінальній стадії і в найближчі кілька тижнів її буде запущено. Це віза з терміном перебування від 5 до 10 років.

Щоб її отримати, іноземці повинні відповідати певним критеріям, зокрема мати достатні заощадження. Про яку суму йдеться, поки не уточнюється.

Влада Індонезії сподівається, що така віза допоможе залучити до країни «якісних туристів». Крім того, «золотою візою» зможуть скористатися інвестори та підприємці, які створять у країні нові робочі місця.