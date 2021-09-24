Польша и США построят атомную электростанцию

Есть намерение сторон построить АЭС по американской технологии, что было подтверждено контрактом, который дает нам 18 месяцев на углубленную работу. В середине 2022 года появятся конкретные детали строительства электростанции, — сказал министр климата Михал Куртыка.

— Это очень сложные вопросы, вчера и позавчера у нас был длительный разговор с госсекретарем Дженнифер Гранхольм. Мы добились прогресса, но это процесс, который следует своему календарю. В середине следующего года у нас будут конкретные факты, — сказал Михал Куртыка.

Министр выступил в Polsat News, в частности, о визите в Польшу министра энергетики США Дженнифер Гранхольм и о том, является ли ее визит подтверждением того, что Польша и США будут вместе строить атомную электростанцию.

Предлагается структура финансирования

В феврале этого года вступило в силу согласованное и подписанное межправительственное соглашение с США о сотрудничестве в области развития ядерной энергетической программы и гражданской ядерной промышленности в Польше. Представители обоих правительств вместе с американскими финансовыми институтами подготовят предложения по структуре финансирования ядерно-энергетической программы.

Заключительный концептуальный и исполнительный отчет станет основой для польского правительства при выборе технологии и стратегического партнера для реализации 20-летней программы строительства атомной электростанции.

В соответствии с соглашением, обе стороны договорились, что отчет для правительства Польши будет подготовлен в течение 18 месяцев с момента его подписания, над которым в настоящее время работают американские компании Westinghouse и Bechtel.

Михала Куртыка также спросили о планируемой помощи для людей, которых коснутся высокие цены на энергоносители.

— Мы включили в перечень работ закон о поддержке уязвимых потребителей, которым грозит энергетическая бедность. Это люди, в чьих бюджетах высока доля затрат на энергоносители, и в то же время потребление энергии связано с проживанием в менее изолированном доме, — сказал глава министерства климата.

Он добавил, что всего несколько лет назад таких людей было около 9 процентов, сейчас около 6 процентов.

США поддержат другие штаты

Конференция P-TECC, то есть Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата, завершилась в четверг в Варшаве. Как заявила Дженнифер Гранхольм, трансформацию энергетики следует рассматривать как возможность, Соединенные Штаты будут поддерживать другие страны различными способами на их пути трансформации.

— Администрация президента Байдена считает, что международное сотрудничество, трансграничное, является эффективным методом борьбы с климатическим кризисом, который уже затрагивает всех, — заявил на пресс-конференции министр энергетики США, отметив, что власти США будут работать над укреплением отношений с партнеры.

Она указала на инициативу P-TECC, то есть Партнерство для трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата, как на одно из проявлений этого сближения.

Напомним, Польша также ведет переговоры по ядерной программе с Францией и Южной Кореей.

Энергетическая политика Польши до 2040 года предполагает, что в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции мощностью около 1–1,6 ГВт. Следующие блоки будут реализовываться каждые два-три года, а вся ядерная программа предполагает строительство шести блоков мощностью до 9 ГВт.