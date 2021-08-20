Подорож до Польщі на тлі COVID-19: роз’яснення правил і обмежень

Польща входить в число європейських країн, які зберегли деякі з найсуворіших обмежень, щоб уникнути подальшого поширення коронавірусної хвороби.

Ккраїна як і раніше зберігає обмеження і застерігає від непотрібних міжнародних поїздок.

Отже, в даний час можливість для мандрівників в’їхати до Польщі обмежена, оскільки країна намагається тримати ситуацію з пандемією під контролем.

Які правила в’їзду з країн ЄС і країн Шенгенської зони?

У Польщі існує власна класифікація зон ризику, це означає, що обмеження на поїздки всередині країни не засновані на загальній карті «Світлофор ЄС».

Таким чином, польські власті оголосили, що мандрівникам, які прибувають з 26 держав-членів, дозволяється в’їжджати на територію останніх без обмежень, оскільки у них зареєстрований найнижчий рівень зараження. За винятком окремих країн ЄС, Польща також дозволяє в’їзд в чотири країни Шенгенської зони і Туреччину.

Повний список країн, яким дозволено в’їзд до Польщі, виглядає наступним чином:

Австрія

Бельгія

Болгарія

Хорватія

Кіпр

Чехія

Данія

Естонія

Фінляндія

Франція

Греція

Іспанія

Нідерланди

Ірландія

Литва

Люксембург

Латвія

Мальта

Німеччина

Португалія

Румунія

Словаччина

Словенія

Швеція

Угорщина

Італія

Швейцарія

Ісландія

Норвегія

Ліхтенштейн

Туреччина

Туреччина входить в цей список, оскільки дві країни досягли особливої угоди.

Всім мандрівникам, які прибувають з однієї зі згаданих вище країн і прибувають до Польщі повітряним транспортом, необхідно заповнити карту розташування мандрівника.

Крім того, для отримання дозволу на в’їзд без обмежень всі мандрівники з цих країн повинні мати цифровий сертифікат ЄС на COVID-19. Це означає, що мандрівникам необхідно надати підтвердження повної вакцинації, доказ одужання від вірусу або негативний результат тесту на COVID-19.

Для мандрівників, які були вакциновані проти хвороби COVID-19, було підкреслено, що Польща визнає дійсним доказом імунітету тільки вакцини, схвалені для використання Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Отже, тільки перераховані нижче вакцини вважаються дійсним доказом вакцинації:

Pfizer/BioNTech

AstraZeneca

Moderna

Johnson & Johnson

Що стосується статусу вакцинації, було відзначено, що доказ вакцинації дійсний через 14 днів після останньої дози.

Безперешкодний в’їзд також дозволений для всіх осіб, що прибувають з однієї з країн ЄС / Шенгенської зони або Туреччині, якщо вони пред’являть сертифікат, що підтверджує, що вони вилікувалися від вірусу протягом останніх шести місяців.

Що стосується тих, хто планує представити негативний результат тесту на COVID-19, було підкреслено, що як ПЛР, так і експрес-тести на антигени повинні бути виконані протягом 48 годин до входу.

Всі ці документи приймаються, якщо вони випущені на польській або англійській мовах і можуть бути представлені в електронному або паперовому форматі.

Влада Польщі оголосила, що діти у віці до 12 років, які подорожують разом з опікуном, який був вакцинований, пройшов тестування або видужав від вірусу, можуть в’їжджати до Польщі без дотримання вимог тестування і карантину.

З іншого боку, мандрівники, які прибувають з країн ЄС / Шенгенської зони, згаданих вище, або Туреччини, які не мають докази вакцинації або докази одужання від вірусу, але можуть представити тільки негативний результат тесту на COVID-19, підлягають десятиденному карантину.

Однак, якщо вони пройдуть тест на COVID-19 через 48 годин після в’їзду в Польщу, вони можуть бути звільнені від карантину, якщо тест виявиться негативним.

Які правила в’їзду з третіх країн?

В даний час Польща дозволяє в’їзд в наступні треті країни:

Грузія

Японія

Канада

Нова Зеландія

Таїланд

Південна Корея

Туніс

Австралія

Ізраїль

США

Об’єднане Королівство

Північна Ірландія

Незалежно від транспортних засобів, які використовуються для прибуття до Польщі, мандрівники, які прибувають з третьої країни, які не були вакциновані або не вилікувати від хвороби COVID-19, підлягають десятидневному карантину.

Однак було підкреслено, що період карантину може бути закінчений раніше, якщо негативний результат тесту на COVID-19 буде надано через вісім днів після прибуття.

«Мандрівники, які були поміщені в карантин в Польщі, можуть пройти тест – найраніше на 8-й день, починаючи з дня після перетину кордону – з негативним результатом, звільняючи їх з карантину. При обчисленні семиденного карантинного періоду, закінчення якого дає право мандрівникам пройти діагностичний тест на восьмий день», – йдеться в заяві уряду Польщі.

Крім того, там же зазначалося, що вимога карантину не поширюється на громадян третіх країн, які почали свою подорож в одній з країн ЄС / Шенгенської зони, а також на тих, хто проїжджає через Польщу, за умови, що вони їдуть протягом 24 годин.

«Мандрівники на літаку з країн за межами Шенгенської зони / ЄС, які після прибуття в Польщу залишаються в країні не більше 24 годин і мають квиток на літак, звільняються від карантинних зобов’язань. Виліт повинен бути протягом 24 годин з моменту прибуття до Польщі», – йдеться в повідомленні Re-open EU.

Деяким іншим групам людей, які виконують важливі обов’язки і важливу діяльність в Польщі, також дозволено в’їзд в країну.

Що відкрито в Польщі?

Як і в інших європейських країнах, в Польщі відкрито більшість громадських місць. Художні галереї та музеї відкриті для відвідувачів з лімітом одну людину на 15 квадратних метрів. Кінотеатри також відновлюють свою діяльність, як в приміщенні, так і на відкритому повітрі. Однак вони можуть працювати тільки з 75-процентним завантаженням.

Аналогічним чином, кафе, барах і ресторанах також дозволено відновити свою діяльність у відповідності зі строгими санітарними заходами, при заповненні не більше 75 відсотків. Також відкриті готелі, тренажерні зали, фітнес-клуби та інші спортивні заходи.

Паспорт вакцинації Польщі

Польща вже підключена до шлюзу EUDCC, а це означає, що країна видає і приймає цифровий сертифікат ЄС COVID-19. Отже, всі польські громадяни і жителі інших країн, у яких є такий документ, можуть вільно подорожувати по європейським країнам і Польщі без необхідності дотримуватися суворих правил.

Не забудьте придбати туристичну страховку під час поїздки до Польщі

Всім мандрівникам, які планують відвідати Польщу або будь-яку іншу країну ЄС під час пандемії COVID-19, рекомендується придбати розширені пакети туристичного страхування, що покривають пандемічні і епідемічні ситуації.

Купівля туристичної страховки гарантує, що всі мандрівники можуть повернути свої гроші в разі скасування поїздки через непередбаченого сплеску випадків COVID-19.

Ситуація з COVID-19 і кількість вакцинацій в Польщі

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), станом на 19 серпня у Польщі було виявлено 2 885 883 випадки зараження COVID-19, причому тільки за останні 24 години було зареєстровано 207 нових випадків. Крім того, з початку пандемії в країні зареєстровано 75 307 смертей, пов’язаних з наслідками для здоров’я від коронавируса.

Що стосується рівня вакцинації, дані, надані Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC), показали, що не менше 56,8% всього населення країни були повністю імунізовані, в той час як 58,6% взяли тільки першу дозу вакцини. вакцина.