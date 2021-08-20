Путешествие в Польшу на фоне COVID-19: разъяснение правил и ограничений

Польша входит в число европейских стран, которые сохранили некоторые из самых суровых ограничений, чтобы избежать дальнейшего распространения коронавирусной болезни.

Страна по-прежнему сохраняет ограничения и предостерегает от ненужных международных поездок.

Итак, в настоящее время возможность для путешественников въехать в Польшу ограничена, поскольку страна пытается держать ситуацию с пандемией под контролем.

Какие правила въезда из стран ЕС и стран Шенгенской зоны?

В Польше существует собственная классификация зон риска, это означает, что ограничения на поездки внутри страны не основаны на общей карте «Светофор ЕС».

Таким образом, польские власти объявили, что путешественникам, которые прибывают из 26 государств-членов, разрешается въезжать на территорию последних без ограничений, поскольку в них зарегистрирован самый низкий уровень заражения. За исключением отдельных стран ЕС, Польша также позволяет въезд в четыре страны Шенгенской зоны и Турцию.

Полный список стран, которым разрешен въезд в Польшу, выглядит следующим образом:

Австрия

Бельгия

Болгария

Хорватия

Кипр

Чехия

Дания

Эстония

Финляндия

Франция

Греция

Испания

Нидерланды

Ирландия

Литва

Люксембург

Латвия

Мальта

Германия

Португалия

Румыния

Словакия

Словения

Швеция

Венгрия

Италия

Швейцария

Исландия

Норвегия

Лихтенштейн

Турция

Турция входит в этот список, поскольку две страны достигли особого соглашения.

Всем путешественникам, которые прибывают с одной из упомянутых выше стран и прибывают в Польшу воздушным транспортом, необходимо заполнить карту расположения путешественника.

Кроме того, для получения разрешения на въезд без ограничений все путешественники из этих стран должны иметь цифровой сертификат ЕС на COVID-19. Это означает, что путешественникам необходимо предоставить подтверждение полной вакцинации, доказательство выздоровления от вируса или отрицательный результат теста на COVID-19.

Для путешественников, которые были вакцинированы против болезни COVID-19, было подчеркнуто, что Польша признает действительным доказательством иммунитета только вакцины, одобренные для использования Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Итак, только перечисленные ниже вакцины считаются действительным доказательством вакцинации:

Pfizer / BioNTech

AstraZeneca

Moderna

Johnson & Johnson

Что касается статуса вакцинации, было отмечено, что доказательство вакцинации действительный через 14 дней после последней дозы.

Беспрепятственный въезд также разрешен для всех лиц, прибывающих из одной из стран ЕС / Шенгенской зоны или Турции, если они предъявят сертификат, подтверждающий, что они излечились от вируса в течение последних шести месяцев.

Что касается тех, кто планирует представить отрицательный результат теста на COVID-19, было подчеркнуто, что как ПЦР, так и экспресс-тесты на антигены должны быть выполнены в течение 48 часов до входа.

Все эти документы принимаются, если они выпущены на польском или английском языках и могут быть представлены в электронном или бумажном формате.

Власти Польши объявили, что дети в возрасте до 12 лет, путешествующих вместе с опекуном, который был вакцинирован, прошел тестирование или оправился от вируса, могут въезжать в Польшу без соблюдения требований тестирования и карантина.

С другой стороны, путешественники, прибывающие из стран ЕС / Шенгенской зоны, упомянутых выше, или Турции, которые не имеют доказательства вакцинации или доказательства выздоровления от вируса, но могут представить только отрицательный результат теста на COVID-19, подлежат десятидневном карантина.

Однако, если они пройдут тест на COVID-19 через 48 часов после въезда в Польшу, они могут быть освобождены от карантина, если тест окажется отрицательным.

Какие правила въезда из третьих стран?

В настоящее время Польша разрешает въезд в следующие третьи страны:

Грузия

Япония

Канада

Новая Зеландия

Таиланд

Южная Корея

Тунис

Австралия

Израиль

США

Объединенное Королевство

Северная Ирландия

Независимо от транспортных средств, используемых для прибытия в Польшу, путешественники, прибывающие из третьей страны, не были вакцинированы или не вылечить от болезни COVID-19, подлежат десятидневному карантина.

Однако было подчеркнуто, что период карантина может быть закончен раньше, если отрицательный результат теста на COVID-19 будет предоставлено через восемь дней после прибытия.

«Путешественники, которые были помещены в карантин в Польше, могут пройти тест — раннее на 8-й день, начиная со дня после пересечения границы — с отрицательным результатом, освобождая их из карантина. При исчислении семидневного карантинного периода, окончание которого дает право путешественникам пройти диагностический тест на восьмой день », — говорится в заявлении правительства Польши.

Кроме того, там же отмечалось, что требование карантина не распространяется на граждан третьих стран, которые начали свое путешествие в одной из стран ЕС / Шенгенской зоны, а также на тех, кто проезжает через Польшу, при условии, что они едут в течение 24 часов.

«Путешественники на самолете из стран за пределами Шенгенской зоны / ЕС, по прибытии в Польшу остаются в стране не более 24 часов и имеют билет на самолет, освобождаются от карантинных обязательств. Вылет должен быть в течение 24 часов с момента прибытия в Польшу », — говорится в сообщении Re-open EU.

Некоторым другим группам людей, которые выполняют важные обязанности и важную деятельность в Польше, также разрешен въезд в страну.

Что открыто в Польше?

Как и в других европейских странах, в Польше открыто большинство общественных мест. Художественные галереи и музеи открыты для посетителей с лимитом одного человека на 15 квадратных метров. Кинотеатры также восстанавливают свою деятельность, как в помещении, так и на открытом воздухе. Однако они могут работать только с 75-процентной загрузкой.

Аналогичным образом, кафе, барах и ресторанах также разрешено возобновить свою деятельность в соответствии со строгими санитарными мерами, при заполнении не более 75 процентов. Также открыты гостиницы, тренажерные залы, фитнес-клубы и другие спортивные мероприятия.

Паспорт вакцинации Польши

Польша уже подключена к шлюзу EUDCC, а это значит, что страна выдает и принимает цифровой сертификат ЕС COVID-19. Итак, все польские граждане и жители других стран, в которых такой документ, могут свободно путешествовать по европейским странам и Польше без необходимости придерживаться строгих правил.

Не забудьте приобрести туристическую страховку во время поездки в Польшу

Всем путешественникам, планирующим посетить Польшу или любую другую страну ЕС во время пандемии COVID-19, рекомендуется приобрести расширенные пакеты туристического страхования, покрывающие пандемические и эпидемические ситуации.

Покупка туристической страховки гарантирует, что все путешественники могут вернуть свои деньги в случае отмены поездки за непредвиденного всплеска случаев COVID-19.

Ситуация с COVID-19 и количество вакцинаций в Польше

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 19 августа в Польше было обнаружено 2885883 случаи заражения COVID-19, причем только за последние 24 часа было зарегистрировано 207 новых случаев. Кроме того, с начала пандемии в стране зарегистрировано 75 307 смертей, связанных с последствиями для здоровья от коронавируса.

Что касается уровня вакцинации, данные, предоставленные Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC), показали, что не менее 56,8% всего населения страны были полностью иммунизированы, в то время как 58,6% принявших только первую дозу вакцины. вакцина.