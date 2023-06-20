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Highway to Hel: у Польщі віруючі домоглися відміни “сатанинського” автобуса 666

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Highway to Hel: у Польщі віруючі домоглися відміни

У Польщі релігійні громади домоглися відміни “сатанинського” автобусного маршруту 666, що проходить шосе в курортне місто Хель.

Як пише Sky News, під тиском громадськості транспортний оператор PKS Gdynia оголосив про зміну маршруту зі “числом звіра” на 669, який почне курсувати з 24 червня.

Пікантності ситуації додавав той факт, що туристи, що подорожують цим маршрутом, прозвали його “Highway to Hel” (в оригіналі місто Хель називається Hel – ред.) з посиланням на культовий хіт хардрок-легенд AC/DC “Highway to Hell”, що дослівно перекладається як “Дорога в пекло”.

Місцеві жителі давно звернули увагу на каламбур з назвою цього автобусного маршруту, одного багато хто з них розглядав це просто як “нешкідливий жарт”. Тим часом, католицьке видання Fronda у 2018 році назвало використання числа 666 у його назві “сатанинською дурістю”.

За останні 10 років адміністрацію транспортного оператора, який виконує рейс, просто завалили скаргами різні християнські групи та окремі громадяни. Зрештою компанія здалася.

“Правління прогнулося під вагою листів та запитів, які нам надсилали, можливо, не у великих кількостях, але циклічно протягом багатьох років з проханням змінити номер лінії”, – прокоментував PKS Gdynia прес-секретар Марцін Щвачик.

При цьому він заявив, що маршрут 666 може повернутися, якщо пасажири вимагатимуть цього.

“Якщо насправді відгук буде великим і досить сильним, щоб відновити лінію 666, мені здається, що ми прислухаємось до наших пасажирів та змінимо цей номер”, – зазначив Щвачик.

Зазначимо, приморський курорт Хель популярний серед туристів завдяки своїм віддаленим пляжам та лісовим стежкам – цей півострів завдовжки 35 кілометрів на півночі Польщі вважається одним із найкрасивіших і найнезайманіших куточків Балтійського узбережжя.

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