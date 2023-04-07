У ПАР літак здійснив аварійну посадку через змію в кабіні пілотів

Південноафриканський пілот Рудольф Еразмус здійснив успішну аварійну посадку пасажирського літака після того, як виявив кобру під сидінням, пише Snob з посиланням на The Guardian.

Еразмус летів з Кейптауна в Нелспруїт на висоті 11 тисяч футів, коли відчув «холодний дотик» до тіла. Подивившись униз під сидіння, пілот виявив капську кобру, отрута якої може вбити людину за півгодини.

Еразмус повідомив про рацію про надзвичайну ситуацію на борту, після чого йому дозволили здійснити екстрену посадку в найближчому аеропорту. Усі пасажири благополучно залишили літак, ніхто не постраждав. Комісар цивільної авіації ПАР Поппі Кгоспа подякував Еразмусу за “чудову льотну майстерність, яка врятувала життя пасажирів”.