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ООН спрямовує слідчу групу експертів з прав людини до Бучі

Гліб Парфененко
ООН спрямовує слідчу групу експертів з прав людини до Бучу

ООН має намір направити групу експертів з прав людини для розслідування вбивств мирних жителів в українському місті Бучі, повідомляє DPA з посиланням на представника Управління Верховного комісара з прав людини в Женеві.

Група ООН із 50 осіб дислокується у західноукраїнському місті Ужгороді, приблизно за 800 км від Києва та передмістя Бучі. Дата виходу команди не була оголошена.

Комісія з розслідування, що складається з незалежних юристів, також розслідує те, що сталося у Бучі, заявила Ліз Тросел, прес-секретар Управління Верховного комісара з прав людини. Комісії доручено зібрати докази можливих військових злочинів для Ради ООН з прав людини.

Міжнародна організація з міграції повідомляє, що війна в Україні призвела до переміщення понад 7,1 мільйона людей. Вона додала, що це на 10% більше за кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні порівняно з першим етапом опитування 16 березня.

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