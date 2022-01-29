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Wizz Air скасували перельоти з Одеси до Абу-Дабі. Відомі причини

Євгеній Подольський

Лоукостер Wizz Air скасував польоти на маршруті Одеса – Абу-Дабі через недостатній попит на цей маршрут. Такий висновок можна зробити з відповіді на запит avianews.com.

«Wizz Air постійно стежить за ефективністю та попитом на свої маршрути, щоб пропонувати ті з них, які краще відповідатимуть запитам пасажирів», — заявили в лоукостері.

Останній рейс Одеса — Абу-Дабі Wizz Air здійснив у січні. Спочатку передбачалося, що авіакомпанія зробить перерву на зимовий сезон та відновить польоти у літню навігацію.

Однак у результаті напрямок Одеса — Абу-Дабі зовсім зник зі списку маршрутів Wizz Air. Таке зазвичай відбувається, коли авіакомпанія вирішує остаточно закрити маршрут.

За даними системи бронювання Wizz Air, авіакомпанія не зупиняла розвитку мережі маршрутів. Нещодавно у неї з’явилися два нові напрямки з Абу-Дабі до Росії — Москви і Краснодара.

Wizz Air вперше полетів із Абу-Дабі до Одеси 7 жовтня 2021 року. Авіакомпанія літала сюди на 239-місних літаках Airbus A321neo дочірнього підрозділу Wizz Air Abu Dhabi з базою в ОАЕ.

Запуск цього рейсу відкладався протягом року. Згідно з початковими планами, лоукостер планував полетіти з Абу-Дабі до Одеси ще 1 жовтня 2020 року, але неодноразово переносив запуск рейсів. В авіакомпанії це пояснили низьким попитом.

Маршрут конкурував з рейсами Одеса – Дубай іншого еміратського авіаперевізника – flydubai.

Що робити пасажирам?
У Wizz Air повідомили, що проінформували пасажирів скасованих рейсів Одеса – Абу-Дабі. Їм запропонували обрати альтернативні рейси або отримати повне повернення коштів.

Ще одна опція передбачає, що 120% вартості квитка лоукостер зарахує як Wizz-кредит. Його можна використовувати для придбання нових квитків та послуг авіакомпанії за умови, що у бронюванні є пасажир, на ім’я якого зараховано кредит.

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