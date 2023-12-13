В ОАЕ відкриється перша компанія з виробництва алкоголю

Як повідомляє інформагентство Bloomberg, перша законна компанія з виробництва алкоголю відкриється в Абу-Дабі (ОАЕ) до кінця року.

Пивоварня Craft by Side Hustle стане першою і поки що єдиною компанією, що легально виробляє спиртне на всьому Близькому Сході.

Craft by Side Hustle вже отримала ліцензію на продаж свого пива, звареного на місці, а імпортовану алкогольну продукцію компанії можна купити в ОАЕ у спеціалізованих магазинах.

Відкриття пивоварні стало можливим після законодавчих послаблень 2021 року в ОАЕ, коли було ухвалено поправки, що дозволяють виробляти спиртне в країні. Алкоголь у пляшках та банках дозволено лише імпортувати.