Всі розділи
ГоловнаОАЕВ ОАЕ відкриється перша компанія з виробництва алкоголю
ОАЕТуризм

В ОАЕ відкриється перша компанія з виробництва алкоголю

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В ОАЕ відкриється перша компанія з виробництва алкоголю

Як повідомляє інформагентство Bloomberg, перша законна компанія з виробництва алкоголю відкриється в Абу-Дабі (ОАЕ) до кінця року.

Пивоварня Craft by Side Hustle стане першою і поки що єдиною компанією, що легально виробляє спиртне на всьому Близькому Сході.

Craft by Side Hustle вже отримала ліцензію на продаж свого пива, звареного на місці, а імпортовану алкогольну продукцію компанії можна купити в ОАЕ у спеціалізованих магазинах.

Відкриття пивоварні стало можливим після законодавчих послаблень 2021 року в ОАЕ, коли було ухвалено поправки, що дозволяють виробляти спиртне в країні. Алкоголь у пляшках та банках дозволено лише імпортувати.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Міжнародний аеропорт Абу-Дабі відкриє один із найбільших терміналів в ОАЕ

ОАЕ
Міжнародний аеропорт Абу-Дабі з 1 листопада відкриває термінал А,...

Острів в ОАЕ встановив рекорд Гіннесса

ОАЕ
Острів Саадіят до Абу-Дабі потрапив до Книги рекордів Гіннеса...

В ОАЕ слідом за Туреччиною також виявили нестачу туристів: терміново було знижено туристичні податки

ОАЕ
Нестачу туристів слідом за Туреччиною виявили в ОАЕ. Вірніше,...

Крокодили, кам’яний млин та картинг: що нового відкрилося в ОАЕ для туристів

ОАЕ
В ОАЕ відкрилося кілька цікавих туристичних об'єктів. Усією сім'єю...

Поліція Абу-Дабі пересіла літаючі мотоцикли

ОАЕ
Унікальний літаючий ховербайк охоронятиме безпеку туристів в Абу-Дабі: футуристичний...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетВелика Британія

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму