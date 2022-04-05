Всесвітня виставка «ЕКСПО-2020» у Дубай зафіксувала понад 24 млн відвідувань

Всесвітня виставка «ЕКСПО-2020» у Дубаї, що завершилася 31 березня 2022 року, зафіксувала понад 24 млн відвідувань за 182 дні роботи. Тільки останні три дні роботи виставки її відвідали понад мільйон людей.

Ще до пандемії організатори «ЕКСПО-2020» розраховували на 25 млн відвідувань, тому можна сказати, що мети було майже досягнуто. Останні кілька днів у павільйонів утворилися кілометрові черги. Роботу виставки завершила церемонія за участю світових зірок та барвисті салюти.

Як зазначили організатори, виставку відвідали гості зі 178 країн, при цьому третина всіх візитів припала на іноземців. Найпопулярнішими стали павільйони Індії, Німеччини, Саудівської Аравії, Великої Британії, Росії, Франції та США.

49% відвідувань були повторними, а 70% заходили на виставку, користуючись сезонним абонементом. 22% відвідувачів використали одноденний квиток, а 8% – багатоденний. 18% усіх відвідувачів склали діти, 3% – люди похилого віку, причому найстаршому було 98 років. Крім того, 107 тисяч відвідувань припало на людей з особливими потребами, в режимі онлайн виставку відвідали понад 200 млн. разів.

Як повідомлялося раніше, майданчик «ЕКСПО-2020» тепер перетвориться на житловий квартал, у якому основним транспортним засобом буде велосипед. Таким чином, район District 2020 стане першим 15-хвилинним містом в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Його можна буде обійти пішки або об’їхати велосипедом протягом 15 хвилин, оскільки всі об’єкти для життя, роботи та відпочинку будуть розташовані в безпосередній близькості один від одного, а велика частина інфраструктури буде призначена для підтримки здорового способу життя.

На майданчику будуть представлені інтелектуальні мобільні рішення для пересування, які дозволять людям здійснювати безпечні та зручні поїздки з дому в офіс та назад. Серед них – виділений маршрут для автономних транспортних засобів, 10-кілометрова велосипедна доріжка, сполучені широкі пішохідні доріжки та 5-кілометрова бігова доріжка.