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Влада ОАЕ почала видавати нові резидентські візи цифровим кочівникам

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Влада ОАЕ почала видавати нові резидентські візи цифровим кочівникам

Влада Об’єднаних Арабських Еміратів почала видавати нові резидентські візи віддаленим працівникам. Ті, хто хоче жити в ОАЕ, продовжуючи роботу в закордонній компанії, може оформити дозвіл на проживання терміном на один рік.

Вперше програму було анонсовано ще у березні 2021 року, проте нові правила набули чинності лише 5 вересня 2022 року. Уточнюється, що річну резидентську візу можна буде продовжити ще на один рік, вона дозволить цифровим кочівникам проживати в ОАЕ за умов самофінансування.

Бажаючі оформити резидентську візу мають надати контракт, що підтверджує працевлаштування в іноземній компанії, паспорт, до закінчення терміну дії якого залишилося не менше шести місяців, а також медичну страховку, яка покриває витрати на лікування в ОАЕ.

Цифрові кочівники, які оформили посвідку на проживання в ОАЕ, можуть виступати спонсорами членів своєї сім’ї на аналогічний період. Заявку (в Абу-Дабі, Шарджі, Умм-Аль-Кувейні та Рас-Аль-Хаймі) можна подати на веб-сайті Федерального управління з питань ідентифікації та громадянства (ICA), щоб отримати дозвіл на в’їзд на 60 днів.

У Дубай заявку слід оформляти на сайті Дубайської корпорації туризму та комерційного маркетингу – www.visitdubai.com. Заробітна плата віддалених працівників має становити не менше US$ 5 тисяч, контракт має бути дійсним як мінімум протягом року.

Крім того, заявник повинен надати довідку про заробітну плату за останній місяць та банківські виписки за три останні місяці. Аналогічні вимоги до доходу поширюються і на власників компаній, які бажають оформити дозвіл на проживання в ОАЕ. Вони також мають надати банківські витяги з рахунку компанії за три місяці.

Візовий збір у Дубай становить 1050 дирхамів, у решті еміратів – 300 дирхамів. Оплата мита не гарантує отримання візи. Після отримання дозволу на в’їзд та прибуття до ОАЕ віддалені працівники повинні пройти медичний огляд та подати заяву на оформлення резидентської візи протягом 60 днів. Вигляд на проживання дозволяє орендувати житло, відкрити рахунок у банку та зарахувати дітей до школи.

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