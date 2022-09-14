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Стало відомо, як змінилися умови отримання “золотої візи” в ОАЕ

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Стало відомо, як змінилися умови отримання

ОАЕ оголосили про суттєві поправки до своєї схеми видачі віз, додавши нові категорії для залучення найкращих талантів з усього світу.

Нова категорія 10-річних віз набула чинності разом із іншими візовими реформами з 1 вересня 2022 року. Важливо відзначити, що немає жодних обмежень, пов’язаних із виїздом з ОАЕ, щоб зберегти “золоту візу”. На “золоту візу” мають право:

  • люди, які інвестують два мільйони дирхамів і більше у нерухомість. Згідно з новим правилом, інвестори, які купують нерухомість за іпотекою в місцевому банку, також можуть подати заявку на отримання “золотої візи”;
  • талановиті люди в галузі мистецтва, культури, цифрових технологій, спорту, інновацій, медицини, права та інших. 10-річна віза видається незалежно від освітньої кваліфікації, статусу зайнятості, місячної заробітної плати чи професійного рівня. Проте цього потрібно рекомендація чи схвалення федерального чи місцевого органу влади;
  • студенти з винятковими здібностями, які мають високі бали, отримані або в середній школі ОАЕ, або в університетах, які входять до топ-100 найкращих у світі, також мають право на отримання 10-річної візи;
  • стартап-інвестори можуть скористатися “золотою візою” відповідно до нових правил за умови, що їхня компанія зареєстрована в країні та належить до категорії малих та середніх підприємств з річним доходом в 1 мільйон дирхамів або вище;
  • віза також видається вченим та дослідникам, які мають ступінь доктора філософії або магістра в галузі інженерії, технологій, наук про життя та природничих наук у найкращих університетах світу. Кандидат повинен мати рекомендацію від Ради вчених Еміратів;
  • кваліфіковані працівники повинні мати чинний трудовий договір в ОАЕ, а робота має підпадати під професійний рівень один чи два, як це визначено міністерством трудових ресурсів. Необхідна мінімальна місячна заробітна плата знижено до 30 000 дирхамів (раніше – 50 000). Працівник також повинен мати ступінь бакалавра.

“Золота” віза – це надання постійного місця проживання учаснику інвестиційної програми. Кожна країна означає свої умови надання ПМП для інвесторів.

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